Dopo 16 anni torna il Padova Pride. L'on. Zan: "Pronta una proposta di legge contro la omo-trans fobia"

Il Padova Pride 2018 #maipiùsenza è stato presentato in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Marta Nalin, assessora Politiche di genere e pari opportunità, l'assessore al commercio e ai grandi eventi, Antonio Bressa, Mattia Galdiolo, portavoce comitato Padova Pride 2018 e il deputato Pd, Alessandro Zan.

Padova Pride, non Gay Pride

L'assessore Nalin ha sottolineato l'importanza di questo tipo di manifestazione, sia dal punto di vista dei contenuti che propone che nella modalità di svolgimento. "Se nel 2002 c'erano stati problemi anche solo a ottenere l'autorizzazione alla manifestazione, oggi molte cose sono cambiate e infatti anche il percorso e il punto di ritrovo saranno nel cuore della città", ha invece evidenziato Mattia Galdiolo. Tra le novità di questa edizione anche il fatto che non si chiamerà Gay Pride, superando un concetto obsoleto e guardando invece alle discriminazioni in senso più ampio, considerando quindi non solo gli omosessuali ma anche i transessuali, intersessuali, ecc...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Zan e la sua proposta di legge

L'on. Zan, oltre a ricordare l'edizione del 2002 mettendo in risalto quante cose siano mutate da quel periodo, ha annunciato una proposta di legge alla quale sta lavorando che va a tutelare le persone da proposta di legge contro la omo-trans fobia.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...