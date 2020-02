Padova tutti convocati, Bui: «L'unità c'è gia, ora ci vuole concretezza»

«L'unità c'è gia, ora ci vuole concretezza»: Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova, chiama tutti a raccolta.

Fabio Bui

E d'altronde lo fa nell'occasione più giusta, vale a dire durante "Padova tutti convocati". Aggiungendo: «Bisogna disegnare una prospettiva per questo territorio, basandosi sulle cose concrete. Io ho indicato tre priorità, partendo dalle tre arterie principali, che uniscono questo territorio e lo rendono competitivo a livello economico: il raddoppio della strada regionale 308, perché solo oggi per arrivare da Loreggia ci ho messo quasi un'ora, la sistemazione e l'ampliamento della strada statale 47 della Valsugana con collegamento alla futura Pedemontana e il prolungamento della strada regionale 10. Inoltre bisogna pensare all'eterna incompiuta, ovvero la metropolitana di superficie che unita all'alta velocita risolverebbe molti problemi ma dobbiamo anche ragionare sul mondo della scuola in relazione alla ricettività col mondo del lavoro, perché non manca il lavoro bensì manca il lavoro specializzato»