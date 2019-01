Padova Urbs Picta, soddisfazione a Palazzo Moroni. L'assessore Andrea Colasio invita Lino Banfi a Padova

Grandissima soddisfazione a Palazzo Moroni per l’ufficializzazione di Padova Urbs Picta come candidata italiana a sito Unesco. Dopo l’orto botanico, sarebbe il secondo riconoscimento di questo tipo, se, come tutti si augurano, il percorso che si trova di fronte la città approderà infine alla nomina nel 2020.

L’assessore alla cultura Andrea Colasio ha illustrato quelli che saranno i prossimi passaggi istituzionali: «Patrimonio Unesco significa qualcosa di unico ed irripetibile. L’ambasciatore italiano a Parigi riceverà il dossier, in inglese, il quale avrà la cura di protocollarne il deposito nella sede del Board Internazionale Unesco entro il primo febbraio. Il board internazionale farà le sue richieste e le sue interrogazioni alle quali noi dovremo rispondere. Poi a sorpresa una ispezione dell’Unesco tra settembre e ottobre. Verificheranno che quello che abbiamo presentato corrisponde alla realtà dei fatti. Poi a luglio 2020 si saprà se Padova entrerà a far parte del patrimonio Unesco».

Per il sindaco Sergio Giordani è un sogno che si realizza: «Sono molto ottimista, molto. E' fantastico essere nel 2020 capitale del volontariato e della cultura. Questa è una città super».

Lino Banfi

«Nella tradizione italiana si evidenzia, sbagliando, una differenziazione tra l’esistenza di una cultura alta per l’élite e quella popolare. Bisogna invece trovare una mediazione tra le due cose. Questa è la premessa generale. Nello specifico mi hanno fatto molto piacere le parole che Lino Banfi ha espresso su Padova e certo che l’ho invitato a conoscere meglio la nostra città».