Padova Urbs Picta, il tour della giunta nei siti

Prima alla Basilica del Santo, poi all'oratorio San Giorgio, al Battistero, agli Eremitani e infine nella Chiesa degli Scrovegni. A pochi giorni dal riconoscimento Unesco alle colline del Prosecco, Padova rilancia la sua candidatura. Così la giunta comunale al completo ha svolto nel pomeriggio del 9 luglio, spostandosi utilizzando le bici del servizio mobike, un tour nei siti di Padova Urbs Picta .

E' facile intuire come, al netto delle frasi di circostanza, preoccupa la "vittoria" attribuita a Baku, che ci sia un po' di preoccupazione perché pare difficile pensare che per due anni consecutivi l'Unesco premi non solo lo stesso Paese ma addirittura alla stessa regione.