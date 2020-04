PadovaNonSiFerma: «Illuminiamo i locali, ora tocca alla politica non farli spegnere»

"Luci accese per non spegnerci per sempre", è lo slogan del flash mob che parte dal gruppo di ristoratori, baristi, pasticceri e panettieri che in queste settimane ha dato vita al coordinamento solidale #PadovaNonSiFerma, un gruppo di oltre 100 imprenditori che hanno consegnato negli ospedali e nelle comunità di assistenza a persone fragili oltre 6000 pasti gratuiti dall'inizio del lock down.

Adesso però sono loro a chiedere un aiuto. Hanno così dato appuntamento alla stampa in una piazza Duomo semi vuota e dove attorno a un unico tavolino tre esercenti hanno parlato per tutto il coordinamento: Stefano Tadiotto del bar Al Duomo, Carlo Bertolin dell'enoteca La Boccia e Patrizia Michielotto del Ristorante Pepe Nero. Tenere una luce del locale accesa è un'altra delle azioni scelte per difendere quello che è anche un patrimonio di tutta la città che è fatta anche dei suoi locali e dei suoi ristoranti: ora tocca alla politica trovare una soluzione per aiutare chi da due mesi è costretto a pagare spese fisse, ma senza incassare.