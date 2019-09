Palaturismo: Comune di Montegrotto Terme e Provincia di Padova al lavoro per un rilancio attraverso un partenariato pubblico-privato

È vicino il rilancio per il Palaturismo di Montegrotto terme, struttura di proprietà della Provincia di Padova, concessa in convenzione al Comune di Montegrotto Terme, da diversi anni in disuso perché non più a norma e orami in stato di abbandono.

Nuova convenzione

I due enti sono al lavoro per una nuova convenzione da siglarsi prima di fine anno che prevede un progetto a lungo termine che rilancerà la struttura attraverso un partenariato pubblico-privato, che comprenderà anche il fabbricato dello Iat. Secondo lo schema a cui i due enti stanno lavorando, la Provincia rinnoverà la convenzione di cessione in diritto di superficie del Palaturismo e dello Iat al Comune di Montegrotto Terme per 35 anni e il Comune, grazie al supporto di privati che entreranno nell’operazione, si farà carico dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e sta già ora studiando un progetto di gestione che coinvolgerà l’intero bacino termale e euganeo.

Enti

«Purtroppo - afferma il sindaco di Montegrotto Riccardo Mortandello - abbiamo ereditato un decennio di incuria e di mancate manutenzioni. Sono certo che non sia nell’interesse di nessuno chiedere il ripristino del Palaturismo attraverso vie legali che bloccherebbero ogni possibilità di rilancio per decenni». Il presidente della Provincia, Fabio bui, ha commentato:«I nostri uffici sono al lavoro con i tecnici del Comune di Montegrotto Terme per una nuova convenzione. Il nostro obiettivo è il risanamento e il rilancio del Palaberta, non una causa legale. Faremo tutto quanto nelle nostre possibilità per costruire un progetto di rilancio credibile».