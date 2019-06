Palazzo Moroni, pressing su BusItalia. Giordani: «Lettera ad Aps, vogliamo nuove dettagliate perizie»

Sindaco e vice sindaco hanno risposto ai cronisti a margine di diversi appuntamenti, della paventata crisi tra i due. Il sindaco, Sergio Giordani, è apparso davvero amareggiato per gli attacchi ad Arturo Lorenzoni, da parte soprattutto di un giornale, qualcuno direbbe trattarsi di fuoco amico. Giordani ha ribadito che l'annuncio del bando per il mobility manager è una cosa che era stata concordata da tutti. «Serve un elemento che faccia un lavoro specifico per quanto riguarda l'analisi dei flussi di traffico e le conseguenze a cascata di ogni provvedimento che riguarda la viabilità e dall'altra raccordo tra diversi assessorati e l'ufficio del sindaco. E che il fatto che lo abbia annunciato io sta nella logica, visto che sono il sindaco e mi capita di annunciare o parlare in situazioni pubbliche o in conferenza stampa. E' normale, no? Con me c'era Arturo ( il vice sindaco Lorenzoni, n.d.r.) c'erano assessori. Si è poi costruito un castello per metterci contro ma non è affatto così». C'è quindi un problema con BusItalia? Avete chiesto più verifiche, più controlli, tutti i report di interventi e manutenzioni. «Problemi ci sono sempre, l'importante è lavorare per risolverli. Vogliamo che siano fatte nuove perizie, vogliamo che sia tutto chiaro». Se la cava con una risposta diplomatica, il sindaco Giordani, ma è evidente che di certe cose non è soddisfatto dal tono con cui pronuncia quelle parole. Ed è altrsì chairo il riferimento al tram. La stessa domanda la poniamo ad Arturo Lorenzoni, che è altrettanto diplomatico, anche se anche lui fa trasparire una certa insoddisfazione, o almeno così dai più viene interpretata: «Stiamo mettendo impegno nel controllo di tutti i servizi, tra questi anche il trasporto pubblico locale».

La sensazione quindi, alla fine di una settimana pesante per Palazzo Moroni, che per coprire i problemi con l'azienda di trasporto pubblico si è corso un rischio peggiore. In questi giorni si è cercato in tutti i modi di nascondere le tensioni con BusItalia, anzi, per essere precisi, col Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Trenitalia per capirsi, ma quella che è stata per lo più raccontata come una crisi tra sindaco e vice, sta facendo emergere invece che si è cercato più prudentemente di non mettere troppo pressione, pubblicamente, su BusItalia. Resta il fatto che l'amministrazione comunale non è soddisfatta. Non a caso si è chiesto all'azienda di fornire report dettagliati di tutto ciò che riguarda il trasporto pubblico gestito da BusItalia, le manutenzioni ai mezzi e tutto ciò di cui per contratto devono rispondere, oltre alle perizie di cui è stata incaricata Aps.