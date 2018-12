A Palazzo Moroni i vertici di Rinascente. Giordani: «Abbiamo chiesto garanzie per chi ha perso il lavoro»

Si è tenuto presso Palazzo Moroni un colloquio con i dirigenti di Rinascente. Presenti col Sindaco di Padova Sergio Giordani, l’Amministratore delegato Italia Pierluigi Cocchini, Desirè Fossen della direzione HR e Emanuele Pietretti direttore della filiale locale.

Maestranze

Come recita la nota ufficiale uscita da Palazzo Moroni, «Il Sindaco ha chiesto all’azienda il massimo impegno nel dialogo con le parti sociali, per arrivare a soluzioni avanzate, nell’interesse delle maestranze, ponendo particolare attenzione alla riconosciuta alta professionalità delle stesse; inoltre ha insistito sulla necessità di lavorare per costruire le condizione di maggiore serenità possibile per tutti pur in questa situazione di difficoltà. I dirigenti aziendali dal canto loro hanno comunicato l’intenzione di porre grande attenzione alle prospettive dei dipendenti operatori, sia tramite congrui incentivi da mettere a disposizione in una fase di transizione che ragionevolmente non sarà breve, sia adoperandosi nel concreto mettendo a disposizione attività di supporto alla ricollocazione lavorativa».

Comune e Rinascente

L’Amministrazione comunale ha raccolto positivamente la disponibilità da parte di Rinascente, ribadendo però che seguirà molto da vicino la situazione fino a quando sarà necessario farlo.