Piazza Rabin, il parcheggio è tornato alla sua capienza totale: 490 posti a disposizione

Piazza Rabin, il parcheggio è tornato alla sua capienza totale, 490 posti. Ad annunciarlo l’assessore alla cultura Andrea Colasio accompagnato da Filippo Mazzei in rappresentanza della cordata che costituisce Parcheggio e Immobiliare Prato della Valle Padova srl.

Capienza

A febbraio era stato aperto con una capienza dimezzata, mentre da sabato 29 settembre, aggiungendo i 260 possono sostare non solo le automobili ma anche i pullman che portano i turisti in città. Nell’idea dell’assessore Colasio c’è l’attivazione di un sistema di distribuzione già qui delle Padova card per avere un accesso più agile e conveniente a mostre e musei e un accesso facilitato ai servizi.