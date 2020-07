Basso Isonzo, Borile e Cusumano in coro: «La lottizzazione può essere fermata per sempre»

«L’area del Basso Isonzo può essere ancora salvata e la lottizzazione fermata per sempre»: l'auspicio è di Giacomo Cusumano, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle, e Simone Borile, candidato al Consiglio regionale veneto sempre per il MoVimento 5 Stelle.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Basso Isonzo

Aggiungono Borile e Cusumano: «La delibera del Consiglio Comunale con cui è stato approvato il piano risale al 2009 e prevedeva un anno di tempo per l’avvio lavori per le opere di urbanizzazione. Siamo al 2020, sono passati 11 anni, e a tutt’oggi i lavori devono ancora iniziare. La convenzione a suo tempo firmata prevedeva, per l’Amministrazione, di riservarsi, qualora non fossero rispettati i termini previsti dalla delibera, la facoltà di annullare il piano. Noi del M5S siamo convinti che l’Amministrazione Comunale di Padova abbia ancora la possibilità di ritornare sulle decisioni prese più di un decennio fa e che presto si possa per votare nuovamente il destino dell’area Basso Isonzo. Per molti non ci saranno nè maschere nè paraventi. Se realmente si vorrà destinare nuovamente l’intera area ad una lottizzazione, ebbene saranno noti nomi e cognomi e finalmente, una volta per tutte, si vedrà chi realmente ha a cuore la nostra città, il rispetto dell’ambiente e chi è favorevole al consumo zero di suolo. Il M5S esprime l’assoluta vicinanza ai comitati locali. Se una raccolta firme potrà sensibilizzare il Consiglio Comunale, sarà nostro impegno - concludono Borile e Cusumano - presentare quanto necessario per salvare l’area. La partita è tutt’altro che chiusa».