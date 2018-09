Parco mura e acque, l'allarme delle associazioni: "Se Roma taglia i fondi chissà quando una nuova opportunità"

Martedì 11 settembre comincia alla Camera la discussione sul bando periferie, si deve decidere se tagliare o meno i i finanziamenti per cento città italiane. Tra queste, come noto, c’è anche Padova. “Il governo con questa decisione potrebbe scippare a Padova 18 milioni utili per tanti interventi di riqualificazione e di sistemazione nella nostra città”, afferma l’assessore Micalizzi, ribadendo un concetto già espresso anche da sindaco e vice sindaco.

Mura cinquecentesche

Il restauro di una prima parte delle mura cinquecentesche con annesso parco e canali navigabili, è dentro questo pacchetto di progetti a rischio. Così il Comitato Mura, gli Amissi del Piovego e le altre associazioni che sostengono da anni il recupero del più importante monumento della città, hanno invitato la stampa per mostrare i luoghi dove sarebbe previsto l’intervento.

Acqua

Oltre alle mura l’idea è quella di restituire vita e ridare un ruolo ai canali della città, aspetto sul quale insistono tutti. Fabio Bordignon del Comitato Mura: “Le mura, i bastioni, i canali, sono patrimonio di tutti e ogni padovano sarebbe felice di vedere restituiti certi spazi. Sarebbero poi una grande opportunità per il turismo, immaginiamo cosa può voler dire veder restaurate le mura cinquecentesche e sviluppare il parco. Questa poi è una idea che nasce da lontano, già con la scorsa amministrazione, è qualcosa che vogliono tutti”.

Dello stesso avviso Alessandro Campioni, degli Amissi del Piovego: “Il bando periferie con quei fondi offre la possibilità di una nuova fruizione di spazi che altrimenti non sono praticabili. Togliere quei soldi, cancellare quei progetti posticiperebbe a chi lo sa quale data una nuova opportunità per fare le migliorie che servono e sviluppare le idee su cui da tempo e per tempo si era lavorato”.