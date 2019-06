Parenzo e Giodano, che match a Villa Draghi: grande partecipazione di pubblico per i due giornalisti

E' iniziato con un confronto molto pepato, "Villeggendo, il festival di letteratura e politica". Coordinati da Alberto Gottardo i primi due ospiti Mario Giordano e David Parenzo a villa Draghi. Quello che piuò sembrare una doppia presentazione di libri: da una parte "I falsari" (ed. Marsilio), libro sull'Europa e sulle mistificazioni raccontate in questi anni sull'Unione europea scritto dal giornalista radio televisivo e David Parenzo, dall'altra "L'Italia non è più italiana" di Mario Giordano, uno dei volti più noti ed una delle voci più indimenticabili di Mediaset“ si trasforma invece in match tra due visioni molto lontane della politica.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 10 giugno, quando a Ponte di Barbarano, in provincia di Vicenza, ci sarà la presentazione del libro di Elsa Fornero, "Chi ha paura delle riforme".