Coalizione Civica presenta il conto per il Park Prandina

Con un post su Fb, Coalizione Civica, interviene nuovamente nel dibattito alimentato da settimane su che utilizzo fare dell'area della ex caserma Prandina. Tra pochi giorni la riapertura del Park, come è già avvenuto durante le vacanze di Natale, che occuperà appunto una parte dello spazio, mentre è già partito il percorso di Agenda 21, che coinvolge associazioni da tutta la città. Ma affinché il dibattito non si fermi a chi è d'accordo e chi no sulla riapertura del Park, Coalizione Civica è intervenuta con questo comunicato:

Il post di Coalizione Civica

«Condividiamo l'auspicio del Sindaco Sergio Giordani del Vicesindaco Arturo Lorenzoni - affermano da Coalizione Civica - di non ridurre il dibattito sulla Prandina ad uno sterile "parcheggio si/parcheggio no" e siamo molto preoccupati perchè la scelta della riapertura temporanea potrebbe avere proprio l'effetto di bloccare nuovamente il dibattito su questo punto, nonostante le rassicurazioni, senza prendere in considerazione le grandi ricadute in termini di mobilità, urbanistica e verde che un progetto su quell’area comporta.Siamo preoccupati anche del fatto che questa scelta intacchi negativamente la fiducia di moltissimi soggetti che stanno animando Agenda21: impegnarsi attivamente in un percorso per contribuire a determinare un futuro innovativo per la Prandina, mentre dall'alto si impone il park, inevitabilmente costruisce partecipanti di serie A e di serie B. Noi invece vogliamo ribadire che quello è il luogo in cui le idee dei cittadini possono trasformarsi in progetti concreti per la città. La scelta di una riqualificazione immediata di Corso Milano, con la realizzazione di un nuovo e molto atteso percorso ciclopedonale che eliminerà i parcheggi, non può che vederci favorevoli. Nell'attesa di tempi e progetti certi da rendere noti anche al percorso di Agenda 21, sottolineiamo l'urgenza di ulteriori interventi finalizzati a disincentivare l'utilizzo dell'auto privata partendo da una rivisitazione complessiva della politica della sosta, dall'introduzione di nuove corsie preferenziali per gli autobus, da un allargamento della ztl e dall'introduzione di nuove limitazioni al traffico veicolare a partire proprio dal nuovo Corso Milano e da molte altre aree prospicienti al centro. Tutte queste sono azioni non più prorogabili, a prescindere dal parcheggio alla Prandina: la grande emergenza della città è la pessima qualità dell'aria e le sue conseguenze sulla salute di tutti i cittadini. Ed è su questo che dobbiamo lavorare, tutti assieme in maniera coordinata, facendo del dialogo e del benessere di tutte e tutti la base di ogni ragionamento.Ci impegneremo anche nel supportare e promuovere iniziative sulla e nella Prandina, perché questa importante area della città possa essere vista con tanti occhi diversi».