«In corso simulazioni per evitare caos e ingorghi»: l'annuncio di Lorenzoni sul park Prandina

Sarà un argomento di cui si parlerà a lungo nelle prossime settimane. E di giorno in giorno si aggiungono nuovi tasselli: il park Prandina tiene banco tra i corridoi di Palazzo Moroni.

Simulazioni

Il futuro dell'ex caserma di via Orsini passa inevitabilmente per il Comune di Padova. Da dove il vicesindaco Arturo Lorenzoni fa capire che si sta studiando la soluzione migliore per evitare caos e ingorghi, così da non alimentare ulteriormente le polemiche sorte negli ultimi mesi. Il vicesindaco, infatti, dichiara: «La Prandina è un tema di grandi discussioni in città e che appassiona molto. Credo che si debba sempre tenere una linea tecnica e capire quante possono essere le automobili che possiamo tenere in quel sito senza creare delle congestioni alla città causando poi dei costi sociali importanti. Per questo motivo stiamo procedendo con delle simulazioni per capire quale possa essere la dimensione ideale per un'area di parcheggio in quella zona».