Park Prandina: sosta gratuita dalle dieci a mezzanotte

Sono stati comunucati gli orari di apertura che osserverà il parcheggio gratuito all’ex Caserma Prandina. Infatti, da Venerdì 1 marzo il Park sarà riaperto dal mattino alle 10.00 con chiusura a mezzanotte.

La soddisfazione di Giordani

«Sono molto soddisfatto - ha fatto sapere il primo cittadino, il sindaco Sergio Giordani - che tutti gli interlocutori abbiano imboccato nuovamente e con convinzione il percorso di agenda 21, oltre la temporaneità quello che ci sta più a cuore è una discussione positiva e proficua sul futuro dell’area in via definitiva. Discussione che si svolge col metodo migliore dal mio punto di vista: ascolto e partecipazione. Oltre le polemiche c’è infatti un opportunità storica che la città non deve sprecare. Nulla è ancora stabilito, quindi a maggior ragione serve esserci ed essere propositivi. Al più presto con Vicesindaco e tutta la giunta presenteremo e faremo i primi passi concreti per avviare il percorso di rigenerazione dell’asse di Corso Milano, faccio notare che ricavare un percorso ciclabile in un arteria di ingresso fondamentale della città e riconquistare bellezza e fruibilità per tutti ad una porta di ingresso di Padova, che vedrà anche la nuova linea del tram, è un traguardo storico dopo lo stop imposto negli scorsi anni. Confermo inoltre che liberare Piazza Insurrezione dalle auto entro il mandato è un obiettivo strategico che allarga il centro storico e riconquista nuovi spazi pubblici per tutti».