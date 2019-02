Il Partito Democratico candida Michele Schiavo Sindaco di Cadoneghe

Il PD di Cadoneghe conferma Michele Schiavo quale candidato sindaco per le amministrative di maggio. «Avevamo già indicato la candidatura di Schiavo durante la Festa del PD riscuotendo consensi tra gli iscritti e i cittadini di Cadoneghe. Confermiamo la nostra scelta anche in questo momento in cui cominciano a delinearsi le candidature nelle altre liste», afferma Emanuele Lovato, segretario del PD di Cadoneghe.

«Crediamo fortemente in Michele Schiavo - perosegue Lovato - che ha svolto con competenza, onestà e dedizione il suo ruolo di sindaco e in questi 5 anni ha saputo conquistarsi l'apprezzamento di tanti cittadini. Proprio perché ha dato prova del suo valore “sul campo”, pensiamo possa portare avanti con continuità la sua azione, affiancato da una squadra rinnovata che interpreti energie ed entusiasmi della nostra comunità. Riteniamo di avere in lui un capitale di credibilità ed esperienza da spendere alle prossime elezioni e la nostra scommessa è che la maggioranza dei cittadini di Cadoneghe ne siano consapevoli e ci rinnovino la loro fiducia».