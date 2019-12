Passaggio di consegne: Padova è ufficialmente capitale europea del volontariato 2020

Un gesto semplice. Ma di inestimabile valore: con la consegna dell'icona di Santa Elisabetta il testimone di Capitale Europea del Volontariato passa da Košice a Padova.

Santa Elisabetta

La scelta della città del Santo per il 2020 era già stata effettuata nel dicembre 2018, ma con la cerimonia tenutasi nel pomeriggio di lunedì 9 dicembre nella città slovacca è arrivato il passaggio di consegne ufficiale. Momento clou dell'evento proprio la "cessione" dell'icona di Santa Elisabetta a Cristina Piva, assessore al volontariato del Comune di Padova, da parte del sindaco di Košice, Jaroslav Polaček. A far parte della delegazione padovana anche Niccolò Gennaro (direttore Csv Padova), Ilaria Ferraro - referente Csv Padova per l’Europa - e Guido Barbieri, consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e consigliere Csv Padova. Nell'occasione è stata nominata anche la capitale 2021, a cui Padova cederà a sua volta il testimone: sarà Berlino.

Sergio Giordani

Commenta il sindaco Sergio Giordani: «Una grande sfida che rende onore ai padovani più che alla politica. Una città che sa donare, che sa aiutare, aperta e con un grande cuore. Siamo determinati a far si che sia un momento di riflessione per tutti utile a migliorare le progettualità che possono rendere la nostra comunità sempre più accogliente, solidale e coesa»