Una passerella ciclopedonale intitolata a Rosa Parks: la decisione del Comune di Padova

La proposta è partita dall’assessore alla cultura Andrea Colasio. E ha trovato tutti d'accordo: la passerella ciclopedonale sul canale San Gregorio che collega Lungargine Terranegra a Lungargine Rovetta, in corrispondenza di via A. Pediano, sarà intitolata a Rosa Parks.

Rosa Parks

Rosa Louise Parks (Tuskegee, 4 febbraio 1913 - Detroit, 24 ottobre 2005) viene indicata come la madre del movimento per i diritti civili: il primo dicembre 1955 a Montgomery, in Alabama (Stati Uniti d’America) rifiutò di cedere a un bianco il posto da lei occupato su un autobus, contravvenendo alle norme allora in vigore. Rosa venne arrestata e incarcerata, ma l’anno seguente il suo caso giunse alla Corte Suprema degli Stati Uniti che decretò la incostituzionalità della segregazione nei trasporti pubblici dell’Alabama. Il gesto della donna e l’accettazione delle sue conseguenze portarono ad un grande cambiamento nella vita di milioni di persone, che videro riconosciuto il proprio diritto a pari rispetto e dignità. Per questo Rosa Parks è oggi riconosciuta come figura simbolo della possibilità di trasformare il proprio amore per la giustizia nel motore del miglioramento della vita di milioni di persone e di intere generazioni.

La motivazione

Come si legge nella delibera di Giunta "si intitola a Rosa Parks la passerella ciclopedonale sovrastante Canale San Gregorio, parte integrante di un complesso di verde pubblico destinato ad essere frequentato dalla generalità delle persone, come luogo di riqualificazione urbana in cui si renderà così memoria e omaggio ad una persona che ha onorato l’umanità con un gesto di valore universale".