Bertin presidente di Confcommercio Veneto, Bressa e Giordani in coro: «Motivo di orgoglio»

I doverosi complimenti per una nomina così prestigiosa: Antonio Bressa e Sergio Giordani si congratulano con Patrizio Bertin, nuovo presidente di Confcommercio Veneto.

Antonio Bressa

Dichiara l’assessore alle attività produttive Bressa: «Un sincero augurio di buon lavoro a Patrizio Bertin per questo importante e prestigioso incarico di livello regionale. È motivo di orgoglio che sia un padovano a ricoprire questo incarico, e l’esperienza positiva di collaborazione avviata in questi anni a Padova, ci dice che potrà sicuramente dare un contributo importante al settore del commercio e dei servizi anche nell’ambito regionale. Un settore che è un elemento vitale per il futuro dell’economia veneta che necessita di persone competenti e di buona volontà come Bertin».

Sergio Giordani

Aggiunge il sindaco Giordani: «La nomina di Patrizio Bertin a presidente di Confcommercio Veneto è certamente una buona notizia. Come ho potuto apprezzare confrontandomi e collaborando con lui a Padova in questi due anni e mezzo, Patrizio Bertin è capace e soprattutto appassionato nel compito di rappresentare le istanze del commercio. Gli auguro di cuore buon lavoro e sono certo che anche in futuro la nostra collaborazione sarà utile e proficua».