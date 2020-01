Bertin nuovo presidente di Confcommercio Veneto, le congratulazioni di Zaia e Marcato

«Auguro buon lavoro al nuovo presidente veneto di Confcommercio, chiamato alla guida di un mondo strategico per l’economia della nostra regione, sia in termini di produttività che occupazionali. Sono certo che con lui proseguiranno gli ottimi rapporti e la collaborazione che la categoria non ha mai fatto mancare»: così il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia commenta la nomina del padovano Patrizio Bertin alla guida regionale di Confcommercio.

Luca Zaia

Aggiunge il Governatore Zaia: «Il commercio è un settore lavorativo che da sempre in Veneto è una realtà virtuosa che si caratterizza per connotazioni altamente imprenditoriali. Sono certo che proseguiremo la sinergia che ci ha visto insieme fino ad oggi. Colgo l’occasione per ringraziare il presidente uscente Massimo Zanon per la collaborazione e le occasioni di proficuo confronto che non ci ha fatto mancare in questi anni».

Roberto Marcato

Puntuale anche il commento di Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico: «La nomina di Patrizio Bertin è occasione di particolare soddisfazione, lo dico come assessore ma anche come padovano. È una persona capace che, indubbiamente, è all’altezza di essere a capo di un’organizzazione così importante. Al neopresidente auguro buon lavoro e auspico di proseguire con la migliore sinergia per il bene delle imprese venete che hanno bisogno di essere sostenute e creare posti di lavoro, in questo momento storico non facile per la nostra economia e per il commercio in particolare. Un doveroso ringraziamento lo rivolgo anche a Massimo Zanon, che lo ha preceduto nell’incarico, per la fattiva collaborazione di questi anni».