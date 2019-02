Patto per l'Autonomia - Veneto, presentato nuovo movimento politico

Presentato a Padova il movimento politico Patto per l'Autonomia dall'avvocato da Luca Azzano Cantarutti: «Nasce dalla volontà di supportare il percorso cominciato con il referendum per l'autonomia su cui il Governo non si sta affatto impegnando. Le bozze che sono circolate non ci sono affatto piaciute, bisogna dare una spinta di altro tipo. Questa battaglia è un patrimonio non solo veneto, ma patrimonio di movimenti autonomisti in tante altre regioni, per questo stiamo dialongando con tutte le realtà che in Italia possono portare maggiore autonomia per governare meglio i loro territori. Fare massa critica per creare un percorso che porta davvero all'autonomia è uno dei nostri obiettivi». Nato a Spilimbergo, avvocato cassazionista Luca Azzano Cantarutti ha avuto anche una breve esperienza politica dal 1994 al 1996 quale membro della Camera dei deputati eletto nel Collegio di Adria.

L'avvocato è l'autore della Risoluzione 44 , che ha avviato l'iter per il referendum per l'indipendenza del Veneto, approvata dal Consiglio Regionale del Veneto il 28 novembre 2012 e del progetto di legge regionale del Veneto 342, che indice il referendum sul seguente quesito: "Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana?". Il suo progetto di legge viene approvato dal Consiglio Regionale Veneto il 12 giugno 2014. Nel febbraio 2014 escel, dopo aver contrinbuito a costruirla nel 2012, con molti altri, da Indipendenza Veneta, che rifiuta alleanze con altri movimenti indipendentisti, per fondare il movimento Veneti Indipendenti, che immediatamente si aggrega con altri movimenti indipendentisti nel cartello Indipendenza Noi Veneto. Adesso questo nuovo progetto, molto critico con il governo Lega - 5 Stelle, il Movimento Politico per l'Autonomia.