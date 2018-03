Il Pd attacca Forza Italia sul caso Foiba Rossa: "Porta missive di ambienti di estrema destra"

Vittorio Ivis è il responsabile provinciale del Pd. Entra nel merito della polemica nata attorno alla richiesta della Fornace Carotta, da parte della consigliera Mosco, per la presentazione di Foiba Rossa. Ivis è nipote di un esule istriano, come si evince facilmente anche dal cognome che porta e che possiamo immaginare fosse stato Ivic, in origine. Ma lui di questo preferisce non parlare.

La critica a Forza Italia

La prima osservazione è per Forza Italia: “Non condividiamo - spiega il responsabile provinciale del Pd - sia il contenuto della presentazione che la modalità con cui è stata rchiesta la sala. È ridicolo poi, che una forza politica moderata come dovrebbe essere Forza Italia, si faccia porta missive di ambienti di estrema destra. Ci intravedo personalmente un fine di carattere strumentale a trovare spazi sui giornali".

La critica alla consigliera Mosco

Quindi c'è anche una critica all'operato della consigliera Mosco? "Come responsabile provinciale dissento dall’approccio col quale si è cercati di accaparrarsi la sala. Noi quando abbiamo usato le sale le abbiamo richieste e pagate, non abbiamo mai strumentalizzato la presenza dei consiglieri comunali per consentirci di fare iniziative. È assurdo, immagino comporti anche reazione da parte degli uffici, non bisogna sfruttare la posizione di consigliere comunale per avere benefici".

L'erba e il fascio

Ivis, poi, entra nel merito anche del tipo di messaggio che, a suo parere, si voleva lasciare con la presentazione di Foiba Rossa: “Bisognerebbe avere maggiore attenzione alla storia, lanciare messaggi depistanti di ciò che è accaduto è una maniera sbagliata, un tentativo di reinterpretare la storia alla luce della convenienza politica. Così si finisce per fare di tutto l’erba un fascio. Che poi, consentitemi la battuta, tolta l’erba, rimane il solo il fascio”.