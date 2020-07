Il Pd con Lorenzoni e all'attacco di Zaia: «La smetta con le dirette e si misuri in una vera campagna elettorale»

«Il Partito Democratico di Padova - fanno sapere con una nota da Via Beato Pellegrino - rinnova il suo convinto sostegno al candidato Presidente Arturo Lorenzoni. Tutti, dentro al proficuo rapporto maturato insieme al Sindaco Giordani, abbiamo potuto apprezzare in questi anni l'impegno costruttivo e determinato del nostro candidato non solo nell'efficacia dell'azione amministrativa ma anche nell’unire esperienze e mondi diversi che dialogando superano ostacoli e realizzano il bene comune».

Dirette

«Questo ci motiva e sprona - proseguono in una nota diffusa nel primo pomeriggio di lunedì 13 luglio a poche ore dall'annuncio di Lorenzoni di lasciare la sua carica di vice sindaco e le conseguenti deleghe - a sostenere un modo di fare politica completamente sconosciuto nei palazzi veneziani dai quali, invece, il presidente della Regione impartisce ordini in solitaria. Ringraziamo Arturo per essersi messo al servizio di questo nuovo progetto che da oggi entra nella fase più impegnativa. Le nostre energie sono pronte a sostenerlo, insieme siamo sicuri di essere gli unici a poter offrire un’alternativa concreta alla prepotenza leghista e al costante fare litigioso del centrodestra. Ora Zaia scelga: o apre le sue dirette alla partecipazione dell’opposizione oppure interrompa il suo show e lasci spazio a chi ha reali meriti, cioè personale tecnico e scienziati, e si concentri su una campagna elettorale dove ci sia modo di confrontarsi. I cittadini veneti meritano di poter conoscere e valutare chi li rappresenterà per i prossimi cinque anni».