Pd e Selvazzano Civica rilanciano la richiesta del Night Bus

Selvazzano Civica e il Partito Democratico di Selvazzano riprenderanno durante la pausa estiva i gazebo per la campagna a favore dell'estensione del Night Bus anche a Selvazzano. «Abbiamo superato ampiamente il nostro obiettivo e ora puntiamo a raddoppiare le firme. Siamo molto entusiasti della risposta dei cittadini».

Padova e Selvazzano

Il sindaco di Padova Giordani, il vicesindaco Lorenzoni (con delega al trasporto pubblico) e il rettore dell'Università di Padova hanno deciso di prorogare il servizio Night Bus dopo la raccolta dei dati entusiasmanti dei primi sei mesi di attività del servizio di trasporto pubblico notturno a chiamata. «Anzi, la sottolineatura di Arturo Lorenzoni sul suo personale entusiasmo per la raccolta firme nella cintura urbana mi fa ben sperare che l'amministrazione di Padova insieme a Busitalia possano concretamente aprire un tavolo per pensare a come estendere il servizio e con che spesa per il Comune di Selvazzano. Molte cittadine e cittadini che seguono la pagina Facebook del consigliere Soranzo avranno visto negli scorsi giorni la presa di posizione sul servizio, con argomentazione a nostro parere non convincenti (come ad esempio la mancanza di un'università a Selvazzano o ancora, che il consigliere Soranzo avrebbe saputo direttamente dell'amministrazione di Padova che il servizio sarebbe stato sospeso a breve perché di nicchia, cosa che in realtà non è avvenuta), con previsioni di spesa non coerenti, e sostenuto nella sua campagna dal sindaco Rossi, che ha affidato a Facebook le sue considerazioni, che ci hanno lasciato molto perplessi (tra le altre, ad esempio, la possibilità dell'uso del taxi per chi non può prendere l'autobus dopo la mezzanotte). Ecco perché Selvazzano Civica ha deciso di continuare la campagna di informazione sul territorio e la raccolta firme, insieme a quanti condividono i nostri orizzonti. Rassicuriamo l'amministrazione Rossi che non vogliamo legare le mani a nessuno e che la nostra ogni iniziativa è volta ad orientare le scelte verso sempre più efficienti servizi; stiamo raccogliendo anche testimonianze di studenti, lavoratori, turisti, piccoli albergatori, ristoratori, impiegati nel settore commerciale e lavoratori notturni (testimonianze che metteremo a disposizione dell'amministrazione) a dimostrazione del fatto che si tratta di un servizio molto più utile di quanto in realtà l'amministrazione Rossi e il consigliere Soranzo vogliano dimostrare; se una spesa dunque deve essere fatta a favore della comunità e della mobilità Eco-Green nonché della sostenibilità sia fatta in questa direzione».