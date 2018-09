Il Partito Democratico: "E' ora di tornare a parlare di Stati Uniti d'Europa"

Vittorio Ivis, segretario provinciale del Partito Democratico, ha presentato in una conferenza stampa al Caffé Pedrocchi, il calendario degli appuntamenti dal titolo Europa al bivio. Gli incontri si svolgeranno in diversi centri di tutta la provincia, non solo a Padova.

Stati Uniti d'Europa

“Da settembre a marzo un percorso di incontro che vanno in direzione opposta a coloro che vogliono un’Europa di sovranismi e nazionalismi, invece noi pensiamo serve rafforzare e riavviare un progetto di integrazione forte e non abbiamo paura a usare come parola chiave, Stati Uniti d’Europa”.

Il 10 novembre poi si terrà a Padova una manifestazione a carattere regionale, nel giorno in cui si celebra la firma del trattato di Maastricht.