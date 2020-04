"Per Padova noi ci siamo" ora è anche una raccolta fondi

La raccolta fondi promossa dal progetto “Per Padova noi ci siamo. Volontari per la comunità” in quaranta giorni ha superato la cifra di 35mila euro grazie ai 227 sostenitori e 238 donazioni (una media di 147,07 euro ciascuna) e l’obiettivo dei 61mila euro da raccogliere entro fine giugno ha sempre più concretezza.

“Per Padova noi ci siamo. Volontari per la comunità” è un progetto di coordinamento di tutte le azioni di sostegno sociale alle categorie più fragili della popolazione che valorizza e sostiene le associazioni e i volontari garantendo a tutti di poter operare in sicurezza e nella tutela della salute di ciascuno. Si tratta di un’azione civica che nella cornice di Padova capitale europea del volontariato 2020 trova il suo elemento di forza e di leva per la chiamata collettiva.

Per garantire la destinazione al progetto del 100% dei fondi raccolti, Fondazione Finanza Etica contribuisce al progetto coprendo i costi della piattaforma Produzioni dal Basso.

Le donazioni servono per sostenere i costi del progetto:

• Acquisto generi di prima necessità (una media di 10 spese al giorno)

• Acquisto di attrezzature informatiche per famiglie in disagio economico con bambini che non riescono ad accedere alle piattaforme scolastiche a distanza (necessità di almeno 130 attrezzature)

• Sistemazione temporanea legata all'emergenza (alloggio e prima colazione) per persone senza dimora (50 persone al giorno)

• Acquisto dispositivi di protezione per volontari, operatori di strutture di accoglienza che non possono chiudere (almeno 5.000 kit)

Le donazioni, come previsto dai DPCM legati all'emergenza, sono detraibili al 30% per le persone fisiche e deducibili al 100% per le imprese.

Per conoscere il progetto e per dare il proprio contributo dalla piattaforma produzioni dal basso si clicca: http://sostieni.link/24755

Per verificare in tempo reale l’andamento delle donazioni basta cliccare su: https://my.pdbstats.combc02d80cd03f3b25db03d0ea8e9752eb