“Tre petizioni per migliorare la qualità della vita”: le proposte del Movimento del Buonsenso

Un “autografo” talmente prezioso da valere il triplo. È partita giovedì 07 giugno dal mercato di Sacro Cuore in via Astichello la raccolta firme del Movimento del Buonsenso: l’obiettivo è il lancio di tre petizioni per migliorare la qualità della vita nella zona nord-ovest della città e in particolare nei rioni Sacro Cuore, Ponterotto, Altichiero, Montà e San Bellino.

“Riapertura dell’ufficio anagrafe”

Con la prima petizione si chiede all'Amministrazione Comunale la riapertura dell'ufficio anagrafe di via Astichello, quartiere 6 Sacro Cuore. Spiega Mario Di Grazia, referente del quartiere 6: “La chiusura, decretata nell'autunno 2013 dalla Giunta Zanonato-Rossi ‘per motivi di riorganizzazione’, doveva essere temporanea ma poi gradualmente è diventata definitiva, arrecando non pochi disagi ai residenti, soprattutto ai più anziani, impossibilitati a spostarsi negli uffici alternativi o ad utilizzare i servizi online. Dalle autenticazioni alla certificazioni, dalla carte d'identità ai cambi di residenza: il ripristino del suddetto ufficio andrebbe a colmare un vuoto amministrativo che da oltre quattro anni interessa la zona ovest della città che conta oltre 20mila abitanti”.

"Spostamento del Festival Sherwood”

Con la seconda petizione si chiede all'Amministrazione Comunale la delocalizzazione del Festival Sherwood, manifestazione musicale che da anni si tiene al parcheggio nord dello stadio Euganeo a Padova, a cavallo tra i mesi di giugno e luglio, a causa dei gravi disagi legati al traffico, alla sosta selvaggia e al disturbo della quiete pubblica per l'elevato volume della musica, più volte denunciati da residenti e commercianti della zona. A riguardo chiarisce Alberto Casagrande, presidente del Movimento del Buonsenso: “Il nostro obiettivo non è quello di impedire lo svolgimento di una rassegna che attira ogni anno migliaia di giovani e rappresenta una grande opportunità artistica e culturale per l'intera città bensì tutelare il diritto imprescindibile al riposo di chi vive, studia o lavora in particolare nei rioni Sacro Cuore, Ponterotto, Altichero, Montà e San Bellino. Auspichiamo pertanto che il Sindaco e la Giunta trovino, in accordo con gli organizzatori della kermesse, una soluzione in grado di soddisfare tutte le parti in causa, magari con il trasferimento in zona industriale o altra area più idonea”.

“Migliorare la raccolta dei rifiuti”

Infine, con la terza petizione si chiede all'Amministrazione Comunale di prendere provvedimenti urgenti al fine di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti nel complesso Valsugana (ex Gescal) in via Franzela a Sacro Cuore, dove sussiste un'inadeguata e precaria gestione da parte di Acegas Aps Hera. Il delegato di quartiere Mario Di Grazia denuncia: “La situazione sta gradualmente degenerando e queste aree si stanno trasformando in vere e proprie discariche e a cielo aperto con la comparsa anche di ratti che si aggirano tra i cassonetti strapieni e i rifiuti abbandonati per strada. Questo problema di cui i residenti si lamentano da anni è iniziato con l'introduzione del porta a porta, evidentemente mal gestita in questo grande complesso che conta ben 11 condomini per un totale di 276 appartamenti. Confidiamo quindi che l'assessore competente, in sinergia con l'Azienda, trovi una soluzione efficace e definitiva, magari facendo qualche giro di raccolta in più o valutando la possibilità di predisporre delle isole ecologiche interrate laddove i cassonetti risultano chiaramente insufficienti”.

Firme a Sindaco e Giunta

Le firme raccolte saranno poi protocollate e portate all'attenzione del Sindaco e della Giunta. Potranno inoltre fungere da supporto ad eventuali mozioni da discutere in Consiglio Comunale.