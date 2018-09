Padova, pronto il piano urbano della mobilità sostenibile

In occasione della European Mobility Week – Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, è previsto uno dei passaggi chiave del processo per la redazione del Pums.

PUMS

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che l’Amministrazione padovana ha voluto rilanciare allargandolo a tutti i comuni dell’area metropolitana, arriva alla fase della presentazione degli “scenari di piano”, in cui vengono analizzate le strategie che poi saranno alla base della scelta degli interventi sulla mobilità.

Scenari

La presentazione degli scenari si svolgerà lunedì 17 settembre dalle 16.30 al Centro Culturale San Gaetano, nell’ambito degli eventi previsti per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Alla presentazione sono invitati tutti i portatori di interesse che hanno già partecipato alle fasi di ascolto che hanno preceduto la stesura degli scenari di piano: categorie economiche, aziende pubbliche e private, associazioni, Università e Azienda Ospedaliera, mobility manager.

Lorenzoni

«Sarà una giornata cruciale per definire quali saranno le strategie e gli interventi per la transizione verso una mobilità sempre più sostenibile – spiega il vicesindaco Arturo Lorenzoni – Le norme dell’accordo interregionale che presto entreranno in vigore ci obbligano a fermare molte categorie di automobili e per questo è indispensabile pensare a una mobilità diversa. Dobbiamo intervenire in maniera efficace per ridurre i tempi di percorrenza, diminuendo congestioni e inquinamento». Nell’ambito della giornata sono previsti anche workshop tematici: mobilità dolce e ciclabilità, tpl urbano, viabilità e logistica urbana.