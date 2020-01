Piazza Duomo si accende "contro la guerra"

Si sono ritrovati in cinquecento, soprattutto giovani e giovanissimi. Obiettivo rimettere al centro il tema della "pace" in coincidenza con tensioni internazionali che crescono sempre più. Il caso delle tensioni tra Usa e Iran è solo l'ultimo drammatico esempio. Per questo un gruppo di studenti ha lanciato questa iniziativa a cui in molti hanno risposto.

All'iniziativa "spegniamo la guerra, accendiamo la pace" hanno aderito per lo più semplici cittadini, per lo più studenti delle superiori e dell'università. Anche diversi rappresentanti dell'amministrazione comunale come il sindaco Sergio Giordani e il vice sindaco Arturo Lorenzoni che hanno evidenziato l'importanza di questo tipo di iniziative.