Una piazza di luce contro il buio della guerra: «Tutti in piazza il 14 gennaio»

Un appello per riunire tutti in piazza Duomo a Padova, il 14 gennaio, alle 19:30, «per difendere la pace». Sono giovani studenti, per lo più universitari, che lanciano l'iniziativa nei giorni in cui la tensione tra Usa e Iran mette in ansia l'intera comunità internazionale.

Chiamata alla pace

«Il 2020 è iniziato mettendoci di fronte alla paura che generano le numerose minacce e gli attacchi armati tra nazioni. Questa paura non deve spegnerci, ma deve un farci reagire: dobbiamo essere uniti in un messaggio di pace. Ci rivolgiamo a tutte le persone e alle realtà pacifiste di Padova e provincia.

Come studenti e come persone sentiamo il bisogno di fare qualcosa per difendere il nostro bene più grande: la pace. L’Europa sta vivendo il periodo di non belligeranza più lungo della storia, la nostra generazione ha la fortuna di non avere mai vissuto la guerra ne in prima persona né come ricordo. Questo non vale per i nostri coetanei nel resto del mondo, e non possiamo restare indifferenti alle loro sofferenze. La pace esiste solo se ogni persona nel mondo può vivere serena senza la paura delle bombe, degli spari, dei coprifuoco e del terrore. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. (Art.3 DUDU)Ecco perché abbiamo deciso di lanciare questo semplice appello, fatto di un’unica parola “pace”.

Troviamoci in una manifestazione comunitaria fatta di luce, per rispondere al buio della guerra.Per questo motivo invitiamo tutti e tutte a partecipare all’evento “Una piazza di luce” portando qualsiasi oggetto possa illuminare la pace: fiaccole, lumini, ceri, torce, telefoni...ecc.Facciamolo insieme: spegniamo tutte le guerre e accendiamo la pace. Ci vediamo martedì 14 gennaio alle ore 19.30 in piazza Duomo a Padova senza simboli, con le nostre luci e con le nostre bandiere della pace».