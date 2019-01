Piazzale Boschetti, sopralluogo alle palazzine Liberty

Si è svolto, nella mattinata di giovedì 10 gennaio, un sopralluogo nelle due palazzine in stile liberty, che si trovano in in stato di abbandono e degrado in Piazzale Boschetti. I due edifici sono stati ispezionati dal soprintendente Andrea Alberti, dall’assessore alla cultura Andrea Colasio, dall’architetto progettista del restauro Lorenzo Attolico e dall’ingegnere incaricato della perizia di stima, Giuliano Marella.

16 proprietari

I due edifici, dal 2005, su decisione della soprintendenza, sono soggetti a un vincolo che anche in questa occasione è stato confermato. Appartengono a sedici differenti proprietari. L’idea è quella di una permuta con dei terreni dell’Iris dove esiste il infatti il progetto di ampliamento del parco. Gli obiettivi da parte dell'amministrazione sono due: recuperare quell'area grazie all'intervento di dei privati e ampliare uno dei polmoni verdi della città.

Parco Iris

Per evitare nuova cubatura al parco Iris, infatti, dove era in piedi un vecchio progetto che prevedeva villette e residenze al posto del verde, si è pensato di seguire un percorso sulla falsariga di quanto accaduto con la Prandina e le palazzine di via Anelli. Lorenzoni ha quindi affrontato la trattativa con i 16 privati di “Iris Srl”, “Eisp Srl” e “Rgl Srl”, che sono i titolari del piano che è risalente all’epoca Zanonato. Così sono state individuate le palazzine in piazzale Boschetti. Le parti si sono date come scadenza ultima il 6 marzo, per chiudere l’accordo e c’è palpabile ottimismo.