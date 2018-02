Antonino Pipitone, lista civica Lorenzin: "Chi è contro i vaccini mette a rischio la comunità"

Antonino Pipitone ha le idee chiare soprattutto su quanto riguarda la sanità: "La salute è il punto più qualificante del nostro programma. Il ministro Lorenzin ha fatto un ottimo lavoro in questi anni. Abolire il super ticket è il primo provvedimento che vogliamo portare a compimento. Ma la questione che ci sta più a cuore è quella della natività, che uno dei grandi temi per il futuro del Paese".

I vaccini

A Pipitone non si può non chiedere un parere sui vaccini: "Noi siamo per le vaccinazioni obbligatorie. Chi è contro i vaccini mette a rischio la nostra comunità e il futuro di tutti, non solo dei bambini. Il ministro Lorenzin ha fatto un ottimo lavoro in questo senso".