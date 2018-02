Più Europa, pieno di simpatizzanti alla Fornace Carotta ma Emma Bonino non c'è

Tanta gente alla Fornace Carotta. Ma Emma Bonino non c'è: la leader di Più Europa saluta i sostenitori di Padova collegata via Skype dalla sua casa di Roma, dove è rimasta per via dell'influenza.

Contrattempo improvviso

Un inconveniente dell'ultimo minuto che non ha però smorzato l'entusiasmo dei molti simpatizzanti del partito, accorsi al quartiere Sacra Famiglia.