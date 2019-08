Plateatici, mercoledì incontro con esercenti e amministrazione

L’assessore al commercio Antonio Bressa ha annunciato che mercoledì 28 agosto ci sarà un incontro tra gli esercenti, i rappresentanti di categoria e l’amministrazione per risolvere le diverse situazioni in vista della prossima stagione riguardo i limiti posti dalla soprintendenza per la collocazione dei plateatici.

Nell’occasione l’assessore ha commentato anche il dato che emerge da uno studio redatto dalla camera di commercio di Milano che mette Padova al quarto posto come giro d’affari e flussi di persone nella cosiddetta ”movida”.

«Un dato molto positivo che conferma anche quello che riguarda il turismo. Padova è una città viva e questo non porta solo un beneficio economico per chi ha attività, bar, ristoranti o chi organizza eventi, ma ha un valore di socialità che non va sottovalutato«.