Il sindacato di polizia attacca Giordani: «Continua ad attribuirsi successi e risultati altrui»

Riceviamo dalla Federazione Sindacale di Polizia (Fsp) di Padova e pubblichiamo:

"Siamo alle solite!!! Il sindaco di Padova non perde occasione per vestirsi delle penne del pavone attribuendo a se successi e risultati d’altri. Ci riferiamo naturalmente alle sue ultime uscite giornalistiche dal sapore elettorale con le quali con gran confusione nel parlare della futura nuova sede della Questura e dell’innalzamento della stessa in fascia A, dove si collocano sedi di particolare rilevanza, lascia intendere che dietro entrambe le iniziative ci sia lui. Ma perché il nostro Sindaco invece di parlare di argomenti che non gli competono (la provincia di Padova come tutte le provincie del territorio ha infatti un Questore deputato a confrontarsi in caso con il ministero sull’argomento) non si occupa dei veri problemi della polizia che potrebbero essere quelli sì alleviati grazie ad un suo posdibile intervento? Perché è stato silente di fronte alla corale richiesta di trovare una sede dignitosa per i cani della polizia, vero patrimonio per la sicurezza della regione da tempo in grave sofferenza anche sanitaria? Non è forse perché’ l’argomento non avrebbe portato lo stesso ritorno di immagine che ingenuamente si ritiene possa discendere dalle ultime non condivisibili dichiarazioni rese alla stampa? La polizia di Padova ha bisogno di mezzi, attrezzature e dotazioni delle quali da troppo tempo è sofferente, e di questo dovrebbe farsi carico chi ha veramente a cuore le sorti della polizia. E che dire della grave carenza dei parcheggi auto destinati agli operatori dell’ufficio immigrazione della Questura di Padova ? Non è forse questo un argomento che potrebbe essere affrontato se non risolto da parte del capo della nostra amministrazione comunale? Non crediamo sia necessario aggiunger altro".