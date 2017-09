Politiche di sostegno per il lavoro, ad Agna il progetto dell'amministrazione comunale

Il comune di Agna ha promosso a livello locale dei progetti sociali finalizzati allo sviluppo e sostegno dell’occupazione, attraverso la realizzazione di lavori accessori di pubblica utilità rivolti a soggetti disoccupati.

PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE

Con apposita delibera di giunta si è prevista l'attivazione di prestazioni di lavoro di tipo occasionale a supporto dell’area lavori pubblici e manutenzioni e dell’area affari generali, segreteria e servizi sociali per totale due persone. Tali azioni sociali sono state pensate per agevolare e favorire prestazioni di lavoro occasionale per persone in età lavorativa e abili al lavoro, seguite o non dai Servizi Sociali del Comune, attualmente non occupate e che abbiano avuto precedenti esperienze lavorative nel settore pubblico. I requisiti necessari per l’ammissione e riportati nel bando come ci spiega il sindaco Piva Gianluca sono: cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato membro dell' U.E. o extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo; avere la residenza ad Agna da almeno 5 anni; possedere precedenti esperienze lavorative nel settore pubblico; avere un'attestazione ISEE 2016 non superiore al valore di 8.000,00 euro.

SEGNALE POSITIVO

“In questo momento crisi stagnante – spiega il sindaco Gianluca Piva – abbiamo pensato di dare un segnale a sostegno del mondo del lavoro, rivolto alle fasce deboli della nostra cittadinanza e in condizione di fragilità economica. Nel bilancio di previsione avevamo approvato anche un fondo nuovi voucher per questo tipo di intervento. La pesatura dei punteggi del bando – continua Piva – premia i nuclei familiari numerosi con tanti figli ove ci siano uno o più disoccupati. Con tale iniziativa – conclude il sindaco – si vuole nel contempo rivalutare le potenzialità produttive dei soggetti selezionati attraverso l’inserimento in una nuova organizzazione e dando così una iniziezione di fiducia oltreché un sollievo economico. I cittadini interessati e in possesso dei requisiti previsti, possono presentare la domanda entro il 27/09/2017 in Municipio”.