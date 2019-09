Pontida, 12 pullman in partenza da Padova per la manifestazione leghista

«Avevamo prenotato dieci pullman per portare i nostri militanti a Pontida il prossimo 15 settembre ed in pochi giorni i posti erano esauriti e siamo stati costretti a rintracciarne altri due. Ma anche in questo caso, la sorte è stata la stessa: posti letteralmente ‘bruciati’: la Provincia di Padova è dalla parte di Matteo Salvini, e lo dice in modo forte e chiaro». Lo dichiara Filippo Lazzarin, commissario Provinciale della Lega di fresca nomina, oltre che sindaco di Arzergrande.

Partecipazione

«Da un lato ci sono i grandi giornali che dicono che la Lega e Matteo Salvini, sono in crisi di consenso, dall’altro ci sono i fatti reali che dimostrano invece che la gente ha una grandissima voglia di partecipare e di far sentire la propria voce. Come dice sempre il nostro leader, più che ai sondaggi io credo alle persone e a quello che vedo: qualche giorno fa a Conselve c’è stata una partecipazione impressionante alla nostra festa, e la risposta per la manifestazione di Pontida, messa in piedi in pochissimo tempo, è una nuova conferma di questo sentimento diffuso.La verità è che la Lega, rispetto agli altri partiti, ha un segreto, ed è la passione di tanti volontari e di tanti militanti che lavorano incessantemente per far funzionare la macchina. E’ a loro che va il mio ringraziamento più sincero: ai referenti di zona e a tutti i componenti della segreteria provinciale che si sono messi al lavoro con entusiasmo, impegno e serietà. Sarà una grande manifestazione a Pontida: la Lega si farà sentire a sostegno di Matteo Salvini. E la voce di Padova e dei suoi militanti sarà forte e chiara».