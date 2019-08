Porta a porta, a novembre anche all'Arcella. Parte la campagna informativa

Si terrà mercoledì 4 settembre alle 20 e 30 presso il Pala Antenore di p.le Azzurri d'Italia, il primo dei sei incontri informativi rivolti agli oltre diciassettemila abitanti dell'Arcella Ovest. A partire dal 6 settembre, oltre alle assemblee, per meglio supportare i cittadini che si avvicinano al nuovo servizio, saranno a disposizione di chi vorrà avere dettagliate informazioni anche venti infopoint intineranti sul territorio. Abbiamo chiesto all'assessora all'ambiente, Chiara Gallani, di presentarci gli appuntamenti previsti in avvicinamento all'entrata in vigore del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta.

