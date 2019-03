Porta Trento sud e San Giuseppe, arriva il porta a porta

In questi due mesi ci saranno incontri pubblici e una apposita comunicazione in diverse lingue, volta proprio ad aiutare questo passaggio: «Anche San Giuseppe e Porta Trento Sud avranno il servizio porta a porta. C'e necessità di migliorare la qualità del prodotto raccolto, una esigenza che è richiesta ormai come condizione primaria». Poi l'assessora Gallani ha anticipato che dopo questi due quartieri sarà la volta dell'Arcella