Prandina, raccolte 800 firme per riaprire il parcheggio

Oltre 800 adesioni alla richiesta di riaprire l’ex caserma Prandina per essere utilizzata come parcheggio. Sono i commercianti delle associazioni ACC e Appe i promotori dell'iniziativa, che hanno raccolto le firme in nome di una richiesta di cui si fa portavoce la consigliera della Lista Bitonci, Vanda Pellizzari. Le stesse saranno poi protocollate e consegnate in comune.

Iniziativa

Si sono quindi appuntamento proprio di fronte l'entrata della ex caserma per far sapere alla città di questa raccolta firme. E' stata la consigliera Pellizzari ha dare voce a questa conferenza stampa.

Lorenzoni

Il vice sindaco Lorenzoni, messo al corrente dell'iniziativa, ha commentato: «Prendo atto con soddisfazione della disponibilità di tante realtà cittadine a portare contributi sulla gestione dello spazio della Prandina. Dobbiamo tenere conto anche dei vincoli tecnici che non dipendono dalla nostra volontà. Noi quello che possiamo fare per andare incontro alle esigenze di tutti lo facciamo volentieri».

Giordani

In merito è intervenuto anche il sindaco, Sergio Giordani: «Non ci sono parti di maggioranza più ragionevoli, c'è un Sindaco che sa assumersi scelte e responsabilità e una squadra coesa che si impegna ogni giorno. Ciò premesso, la mia richiesta è di non strumentalizzare e un invito alla ragionevolezza. Chi giustamente chiede buon senso, abbia buon senso per primo. Come già spiegato, abbiamo deciso di svolgere ora le indagini archeologiche comunque obbligatorie per legge. Questo per avere piena consapevolezza di cosa si potrà fare in quell'enorme area, per capire se ci sono vincoli, se nel sottosuolo ci sono impedimenti. Sarebbe irragionevole discutere di quale sia la progettualità migliore senza tutte le carte in tavola per decidere. Gli uffici hanno già formalizzato la richiesta dei rilievi alle autorità competenti e prestissimo partiranno le indagini. Non precludo a priori nessuna strada sull'utilizzo dello spazio nel medio periodo ma il mio appello per ora è quello di credere e partecipare attivamente al percorso di ascolto e decisione che è stato messo a disposizione dal Comune».