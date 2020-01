Premiati in Consiglio Comunale Max Sontacchi e Padova Rugby

L'assessore allo Sport Diego Bonavina ha premiato lunedì 13 gennaio, in apertura della seduta del Consiglio Comunale, gli atleti del Padova Rugby e Maximilian Sontacchi. L'Asd Padova Rugby. Presenti il presidente e giocatore Nicolò Toscano, il tecnico Franco Tessari e gli atleti Hassan Kbadi e Paolo Sacerdoti, ha vinto nel 2019 il terzo scudetto di rugby in carrozzina e la Coppa Italia. Rimasto sulla sedia a rotelle nel 2005 per incidente stradale, Max Sontacchi non ha voluto rinunciare alla sua passione ed è diventato il primo paraplegico a salire su una moto da velocità e poi è diventato Campione Nazionale ed è terzo al mondo nella classe 600.