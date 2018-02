Liberi e Uguali, Bersani a Padova: "Vogliamo costruire una grande area progressista"

E' gremita sala Paladin, nel municipio di Padova. Liberi e Uguali presenta la squadra dei candidati, a fare gli onori di casa Flavio Zanonato. "In dieci punti abbiamo messo a fuoco le questioni che stanno particolarmente a cuore a quei ceti popolari e dei lavoratori dipendenti che hanno avuto scarsa rappresentanza a livello di istituzioni politiche. E' chiaro che guardiamo con attenzione a tutti i delusi del PD, che magari non votano più ma che sono rimasti con le idee e con il cuore a sinistra".

BERSANI E PADOVA

"A Padova ho sempre respirato una cultura democratica, incontro di cultura solidale cattolica che si incontra con quella della sinistra. Qui c'è molta cultura, molta solidarietà, come nella mia Emilia Romagna. Noi abbiamo la speranza di costruire una grande area progressista e plurale, fortemente dalla cultura della sinistra di governo. La novità in Europa e in Italia è che si è creato uno spazio per la destra sovranista, si vede anche qui in Veneto. Diciamolo anche a chi vota Lega. Quando si tagliano le radici, sembra di poter volare, ma a un certo punto si vola giù. La radice autonomista della Lega è andata persa, oggi è una forza politica di imitazione, come quelli identitari polacchi e ungheresi. Partiti che potremo pure definire fascistoidi. Quanti ce ne sono di partiti così?"

MIAZZI E L'AMBIENTE

L'ambientalista di Monselice, Francesco Miazzi, ha concentrato invece il suo intervento sulle problematiche legate al territorio. "La nostra regione assume dentro di se dinamiche che a tutt'oggi sono devastanti. La cosiddetta locomotiva del Nord Est sta lasciando un mare di macerie all'interno dei territori. Non mi riferisco solo ai capannoni abbandonati, alle zone industriali ecc... ma a quanto questo ha una ricaduta sul notro territorio dal punto di vista della devastazione ambientale e della salute"

