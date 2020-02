Il presidente di Cia Veneto, Passarini: «Da noi proposte per azioni non più rinviabili e necessarie all’Italia»

"Il Paese che vogliamo", la piattaforma che Cia Agricoltori Italiani sta sviluppando in tutta Italia, fa tappa a Nord. Domani, mercoledì 12 febbraio 2020, dalle 9.30, al Crowne Plaza di Padova (via Po, 197), è in programma l'incontro interregionale Nord Italia: coinvolte Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige.

L’iniziativa, lanciata da Cia all'Assemblea nazionale richiama l’attenzione sulle azioni ritenute non più rinviabili e necessarie all’Italia. Dagli interventi di manutenzione delle infrastrutture alle politiche di governo del territorio, dallo sviluppo di filiere a vocazione territoriale a nuovi sistemi di gestione della fauna selvatica e alla coesione istituzioni-enti locali per il rilancio delle aree interne in Europa.

Tavoli tematici

«Ogni tavolo tematico – spiega il presidente di Cia Veneto Gianmichele Passarini - sviluppa il suo focus sui cinque punti di riforma del Paese secondo Cia, coinvolgendo di volta in volta nel dibattito le rappresentanze istituzionali protagoniste a livello territoriale: da enti parco a camere di commercio, associazioni di categoria per artigianato e turismo, telecomunicazioni, industria, distribuzione e trasporti, consorzi di bonifica, ma anche organi scolastici e sanitari, mondo scientifico e accademico di riferimento».

Obiettivi

L’obiettivo del roadshow è quello di attivare un confronto costruttivo a più voci che vada al di là degli obiettivi formali. Occorre, infatti, approfondire e dettagliare “Il Paese che vogliamo” con specifiche azioni di messa in sicurezza delle aree interne e più a rischio d’Italia, programmandone anche il futuro. All’evento padovano seguirà la plenaria a Milano, lunedì 17 febbraio, con lo slogan “La sfida dell’agricoltura padana tra infrastruttura economica e ambientale”.