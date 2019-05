Pride, sabato il corteo e poi festa fino a notte

Presentato in cionferena stampa il programma per la giornata del Pride. Gli assessori Bressa e Nalin, insieme agli organizzatori hanno presentato il programma della giornata di sabato 1 giugno. A partire dalle 15.00 infatti è previsto l’appuntamento, in Piazza Garibaldi da dove, alle 16.00, partirà il corteo accompagnato dai carri organizzati dalle associazioni e dalle varie realtà legate al divertimento e alla socialità LGBTI a Padova: Flexo, Trash&Chic e Unicorn.

Intorno alle 19.00 il Parco delle Mura aspetterà l’arrivo dei manifestanti e ospiterà i discorsi ufficiali delle autorità e delle associazioni, presentati da Carla Stracci, drag queen che si autodefinisce "figlia illegittima dell’étoile della Scala". Si proseguirà al ritmo della musica di Fran e i Pensieri Molesti, giovanissima band indie pop torinese, e del Coro Canone Inverso. A seguire il Dj set con le Ménage a Trash e il “Silent Party”, evento musicale durante il quale i partecipanti ballano ascoltando la musica individualmente attraverso cuffie o auricolari. Protagonisti tre DJ set in contemporanea: il collettivo elettronico All You Can Dance del CSO Pedro, “Querissima” di Alby DJ e il Dj Resident delle serate Unicorn.

La manifestazione e il Parco saranno completamente accessibili alle persone disabili. Sul palco sarà inoltre presente una interprete LIS. Il Padova Pride 2019 è organizzato in collaborazione con Non Una di Meno, Se Non Ora Quando, CSO Pedro, Anteros, UDU - Unione degli Universitari, ASU, Kosmos,Gruppo Diritti Civili “Mariasilvia Spolato” - PD di Padova insieme ad Arcigay Tralaltro Padova e al patrocinio del Comune di Padova, Comune di Vigonovo, Comune Di Jesolo, Comune di Mira, Comune di Adria, Comune di Montegrotto Terme, Comune di Cadoneghe, Comune Di Chioggia.