Primarie Partito Democratico: votazioni in calo, Renzi prende il 70% di preferenze

Cala l'affleunza alle primarie del PD ma Matteo Renzi si conferma il candidato più votato.



DATI. Con circa il 70% dei voti l'ex presidente del Consiglio è stato il preferito anche in provincia di Padova, battendo Orlando al 25% ed Emiliano fermo sotto il 10%. In Regione, invece, la cui affluenza di votanti è calata di circa 80mila unità, nonostante le code registrate qua e là, è stato incoronato Alessandro Bisato, sindaco di Noventa di Piave, come leader regionale. Battuto il concorrente di area Dem Giovanni Tonella.