Primo giugno, nei quartieri di Porta Trento sud e San Giuseppe, arriva la raccolta differenziata porta a porta

Parte il primo giugno nel quartiere di Porta Trento sud e in quello di San Giuseppe, la raccolta differenziata porta a porta. Altri 10mila e 300 abitanti, 5mila e seicento utenze, domestiche e non, che si aggiungono a quelli che già ne beneficiano. Dal primo giugno quindi, più della metà dei padovani, circa 106mila abitanti, godrà del servizio docimiciliare del porta a porta.

In questi due mesi ci saranno incontri pubblici e una apposita comunicazione in diverse lingue, volta proprio ad aiutare questo passaggio: «Anche San Giuseppe e Porta Trento Sud avranno il servizio porta a porta. C'e necessità di migliorare la qualità del prodotto raccolto, una esigenza che è richiesta ormai come condizione primaria». Poi l'assessora Gallani ha anticipato che dopo questi due quartieri sarà la volta dell'Arcella.