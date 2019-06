800mila euro per la manutenzione delle aree verdi: il progetto del Comune di Padova

Un progetto di quattro anni e 800mila euro di investimenti per la manutenzione delle aree verdi. La Giunta ha approvato tre delibere che definiscono i termini degli accordi quadro per la manutenzione delle opere edili, di quelle in ferro e accessorie e degli impianti di irrigazione delle aree verdi.

Progettii

«I tre progetti danno alla città una serie di strumenti stabili per curare i parchi della città – spiega l’assessore Chiara Gallani – Le delibere riguardano opere di manutenzione sulle strutture delle aree e sui sistemi di irrigazione: per godere al meglio del nostro verde è necessario manutenere con continuità una serie di opere, dai cancelli ai sistemi di irrigazione. Abbiamo scelto la strada degli accordi quadro, della durata di quattro anni, per avere una cornice stabile di lunga durata che ci permette maggiore flessibilità e di conseguenza di dare una risposta più veloce alle esigenze del momento. Le gare verranno poi bandite evitando il massimo ribasso e privilegiando il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa per garantire una maggiore qualità nell’esecuzione del servizio. Un investimento a lungo termine che si inserisce in un progetto organico di cura, miglioramento e valorizzazione del verde cittadino».

Lotti

Il primo lotto di interventi riguarda la manutenzione per opere edili, mentre il secondo lotto è incentrato sulle opere in ferro e accessorie, sempre nelle aree verdi. Entrambi i lotti hanno un valore di 300mila euro per quattro anni. La terza delibera, che riguarda interventi per complessivi 200mila euro sempre nell’arco di quattro anni, è finalizzata alla manutenzione degli impianti di irrigazione di giardini e aree verdi.