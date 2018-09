Bressa: "Via alla richiesta contributi per chi ha riavviato un'attività. In molti hanno riaperto, trend positivo"

"Riapriamo con te" è una iniziativa che l'amministrazione comunale ha attivato nel mese di marzo per aiutare commercianti che hanno riaperto una attività, in un locale inferiore a 500 metri quadrati di superficie di vendita, dal primo gennaio 2018. Questi sono soggetti che possono ricevere un contributo che è pari alle tasse del primo anno di attività. Ci sono due mesi di tempo per presentare la richiesta.

Incentivo

“Le politiche dell’amministrazione comunale - ha spiegato l'assessore Bressa - vanno nella direzione di favorire chi vuole investire nella città di Padova. Stiamo infatti vivendo una fase di risveglio delle attività economiche in città. Abbiamo messo l’incentivo sulle attività chiuse da più di un anno per agire anche su aree che non sono centrali. Togliamo le tasse per un anno come segnale per far capire che siamo vicini agli imprenditori che hanno ancora voglia di investire in città. Lo facciamo con un atto pratico, concreto”.

Modello

“Capiremo il 15 novembre quanti hanno recepito questo invito, quanti faranno la richiesta. L’ìdea è che Padova è un luogo che toglie le tasse comunali non con un bonus una tantum ma in maniera strutturale”. “Molti comuni in Italia stanno prendendo a modello questa iniziativa".