Ruzzante (Liberi e Uguali) scrive a Giordani: «Cittadinanza onoraria a Ousmane Cissokho»

Il consigliere regionale Piero Ruzzante (Liberi E Uguali), ha preso carta e penna e ha scritto al sindaco di Padova, Sergio Giordani, proponendogli di valutare assieme all'amministrazione comunale l'opportunità di conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Padova a Ousmane Cissokho. «I generosi gesti di Ousmane e di Salomon meritano di essere riconosciuti: il loro eroismo ci sia d'esempio. Credo che tutte le cittadine e i cittadini di Padova siano concordi nel dire loro: grazie», conclude Ruzzante.

«Ousmane Cissokho, il ventunenne di origine senegalese che lunedì 28 gennaio si è tuffato nel Brenta per salvare una vita umana, merita il ringraziamento di tutti ed un riconoscimento da parte della città di Padova. Per questo, assieme al segretario provinciale di Articolo UNO – Mdp, Alessandro Tognon, ho scritto al sindaco della nostra città proponendogli di conferirgli la cittadinanza onoraria. Potrà essere anche l’occasione per insignire dello stesso riconoscimento Salomon Ehigiator, il giovane di origine nigeriana già premiato dal Comune di Padova dopo che lo scorso 4 luglio aveva salvato la vita ad una adolescente di nazionalità cinese che si era gettata nelle acque del Piovego».

“Prima di buttarsi in acqua – si legge nella lettera di Ruzzante e Tognon – Ousmane Cissokho non ha chiesto documenti, non ha voluto sapere se l'uomo nel fiume fosse "regolare": i suoi occhi hanno semplicemente visto una persona in difficoltà che rischiava di annegare. Un essere umano che andava salvato”.