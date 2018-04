Protesta in Prato contro i venditori abusivi. Pellizzari: "Bisogna difendere chi agisce nella legalità"

Si è svolta a mezzogiorno di sabato 28 aprile, in Prato della Valle all'altezza del passaggio pedonale dell'ex Foro Boario, una iniziativa contro i venditori ambulanti irregolari.

La protesta

"Oggi stranamente neppure uno se ne vede. Eppure qui è sempre pieno di ambulanti abusivi. Bisogna risolvere una volta per tutte questo problema, ma per farlo, bisogna affrontarlo. Cosa che non si sta facendo, a parte questa mattina, casualmente". E' ironico Massimiliano Pellizzari, tra i promotori insieme ad altri commercianti e consiglieri d'opposizione, di questa protesta. Steso un lenzuolo bianco, sopra ci appoggiano borse e altri oggetti come a simulare una postazione abusiva. A fianco di Pellizzari diversi commercianti associati Ascom e i consiglieri d'opposizione Massimo Bitonci, Davide Meneghini e Vanda Pellizzari.

Bitonci

Tra i partecipanti, come detto, anche l'onorevole Massimo Bitonci, che è intervenuto difendendo il lavoro dei vigili, che oggi va detto, decisamente presenti in gran numero, ma non risparmiando qualche frecciata a chi li dirige. Ha poi evidenziato quanto questa sia una battaglia anche a difesa degli operatori che lavorano in Prato in della Valle, non solo dei negozianti.